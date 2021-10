15-årige Susanne Andersen fra Vigersted er grøn pigespejder, men også forkæmper for pigers muligheder og mere ligestilling mellem kønnene. Foto: Mads Dam Bendtsen

Ung spejder i kamp for ligestilling: Vi vil gerne skubbe til samfundet

Ringsted - 06. oktober 2021 kl. 06:58 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Ringsted: Kender du den om blondinen? Formentlig, men du bør holde dig for god til at grine af den.

I hvert fald hvis du spørger 15-årige Susanne Andersen fra Vigersted. Hun er en af seks talspersoner for De Grønne Pigespejderes initiativ "Girls Act", som arbejder for at udvide pigers muligheder og fremme ligestilling. Projektet er en væsentlig årsag til, at De Grønne Pigespejdere er blandt årets tre nominerede til PlanBørnefondens Pigepris, der bliver uddelt lørdag den 9. oktober.

- Vi vil ikke vælte samfundet, men vi vil gerne skubbe til det. Vi informerer, og vi vil gerne ændre hverdagen, siger Susanne Andersen.

Den hverdag, hun gerne vil ændre, er den, hvor sexistiske og racistiske jokes er en almindelig del af omgangstonen. Den hverdag, hvor mange skældsord er fokuseret på kvinder - son of a bitch, motherfucker - og den hverdag, hvor en dreng er sej, hvis han dyrker sex med en masse forskellige, mens en pige er billig, hvis hun gør det samme.

- Det handler om, hvordan vi snakker om hinanden. Det er sundt at sætte spørgsmålstegn ved samfundets normer, siger Susanne Andersen, der glæder sig over, at tegnefilm efterhånden er blevet mere inkluderende, og at det ikke længere altid er en dreng eller mand, der er helten.

Hun oplever nogle gange, hvis hun retter på veninder med kommentaren "det var ikke så klogt sagt", at nogle svarer "nå", som om de aldrig før har tænkt over, at eksempelvis sexistiske jokes kan støde andre mennesker.

- Jeg bliver nogle gange misforstået som sur og får en meget stærk respons, men jeg ønsker bare mere respekt, og at folk tænker sig mere om. Det er ikke så svært at ændre sig. Nogle gange bliver folk stødt, hvis jeg ikke griner af en halvsexistisk joke. Men jeg har ret til at synes, at det ikke er sjovt, siger hun.

Oplært som talsperson

Tanken bag Girls Act er at samle unge, virksomheder, politikere og organisationer, der aktivt kan gøre noget for piger og kvinders ligestilling i Danmark - et slags handlefællesskab.

Men det begyndte som en konference på Brøndby Stadion i maj arrangeret af de seks unge talspersoner - to fra Jylland og fire fra Sjælland, alle grønne pigespejdere - og en gruppe ledere. Fokusset var på at få piger til at engagere sig mere i de såkaldte STEM-fag, science, technology, engineering og mathematics.

Op til konferencen blev Susanne oplært som talsperson ved at deltage i et debatkursus og blive delagtiggjort i en masse fakta om ligestilling.

For at blive skarp på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på, var hun også ude at snakke med debattør og direktør for Dansk Flygtningehjælp Ungdom Natasha Al-Hariri for at høre, hvordan hun som kvindelig leder har bygget sig selv op på trods af, at hun er kvinde og brun, som for nogle kan være barrierer.

På Brøndby Stadion mødte 200 mennesker op, flest voksne og af begge køn. Men som Susanne Andersen siger:

- Budskabet skal ud til de nyere generationer. Det er dem, der skal påvirkes.

Efterfølgende har Girls Act derfor udviklet sig til at blive en bevægelse - fortsat med Susanne som en af seks "Young Spoke Girls", der har til opgave at sprede budskabet gennem blandt andet videoer og interviews. Men også gennem egne handlinger i hverdagen. Susanne ønsker ikke at trække holdninger ned over hovedet på folk, men hun vil gerne påvirke andre med information og omtanke.

- Vi lever vores liv og prøver at sætte spor. Til at begynde med var det en rolle, jeg påtog mig. Nu er det meget naturligt. Det er en del af min identitet. Jeg er feminist. Nogle ønsker lavere skat, jeg ønsker mere fokus på ligestilling. Og vi udbreder budskabet ved at tage det videre til vores spejdergrupper, klassekammerater og venner, siger hun og slår fast, at hun ikke har sine holdninger fra sine forældre, men fra egne erfaringer, sin omgangskreds og de sociale medier.

Ikke lade sig begrænse

I juryens begrundelse for at nominere De Grønne Pigespejdere til Pigeprisen lyder det blandt andet:

"De Grønne Pigespejdere er nominerede til Pigeprisen for deres vigtige arbejde for at fremme ligestilling. De viser, at alle roller kan være pigeroller, og de gør opmærksomhed på pigefællesskaber og ligestilling. Det er der brug for - for uligheden eksisterer stadig i Danmark."

Det er Susanne Andersen enig i.

- Alle er lige i teorien, men ikke i virkeligheden. Det er der meget, der beviser, siger hun og nævner blandt andet sygeplejerskerne - et typisk kvindedomineret fag - der har strejket på grund af utilfredshed med lønnen.

Og det kan Pigeprisen - hvis de altså vinder - måske være med til at ændre på.

- Det kan give flere medlemmer og udbrede budskabet, så det når længere ud end spejderland, siger hun og ytrer et ønske for fremtiden.

- Jeg håber meget snart, at Danmark bliver mere åben for ideen om ligestilling. Man skal ikke lade samfundet begrænse sig, siger hun.