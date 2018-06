Ung mand stoppet for femte gang uden kort

Politiet kunne konstatere, at det nu var femte gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret. Hans personbil blev derfor beslaglagt af politiet med henblik på senere konfiskation ved et retsmøde, som han vil blive indkaldt til, når sagen skal afgøres.