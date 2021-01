Betjente måtte en tur til Ringsted Station nytårsaften. Foto: THOMAS OLSEN

Ung mand sparkede til ruder på rolig nytårsaften

Ringsted - 04. januar 2021 kl. 10:48 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Nytårsaften fik Midt- og Vestsjællands Politi færre anmeldelser, end man plejer på en nytårsaften.

Klokken 21.52 kom der dog en henvendelse om hærværk ved Ringsted Station.

En spirituspåvirket mand gik ifølge anmelderen og sparkede til ruder og andre ting. En patrulje kørte til stationen og fik kontakt til en 17-årig ung mand fra Borup. Han blev sigtet for hærværk, da en stor rude var blevet knust.

Den 17-åriges far og de sociale myndigheder blev orienteret om sagen. Den sigtede kan forvente at blive præsenteret for et erstatningskrav for den ødelagte rude.

Derudover fik politiet enkelte anmeldelser om sprængte postkasser, men forventer, at der kan komme flere anmeldelser om hærværk, som er indgivet til politiet digitalt.

Generelt blev nytårsaften dog en fredelig affære, oplyser fungerende vicepolitiinspektør Michael Sehested, der var operativ leder nytårsaften.

Han roser borgerne i forbindelse med fejringen af nytåret.

- Det har været den roligste nytårsaften i mange år, og borgerne havde virkelig lyttet til vores budskab. Vi havde ingen ambition om at udstede en masse bøder, men vi ville være synlige, have dialog med borgerne og om nødvendigt være konsekvente. Patruljerne) oplevede dog, at forsamlingsforbuddet blev overholdt, og at borgerne havde en forsvarlig omgang med fyrværkeri. Vi har derfor ikke sigtet nogen i den forbindelse og vil gerne rose borgerne for at træde ind i det nye år på en god og forsvarlig måde, siger Michael Sehested i en pressemeddelelse.

Borgerne var gode til at overholde Covid-19 restriktionerne om ikke at forsamle sig mere end 10 personer. Politiet har ikke sigtet nogen for at overtræde Covid-19 reglerne nytårsaften eller hen over nytåret i øvrigt.