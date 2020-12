Ung mand røvet af fire personer

Natten til søndag klokken 03.20 anmeldte en 21-årig mand fra Ringsted, at han klokken 01.55 var blevet overfaldet af fire personer på stien mellem Pileborggade og Schandorphsvej i Ringsted.

De havde fravristet ham hans armbåndsur. Politiet fik kontakt til den 21-årige, der havde småskader som følge af overfaldet, hvor han blev overfaldet med diverse slag og spark, som han forsøgte at værge sig imod.

Inden overfaldet var han gået ad Sct. Hansgade, hvor to ukendte mænd havde henvendt sig.

Den 21-årige ønskede ikke at tale med dem og gik videre, indtil han under færden ad Dagmarsgade ved Pileborggade fornemmede, at nogen fulgte efter ham.