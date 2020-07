Det var en temmelig aparte måde at køre bil på, som politiet søndag fik anmeldelse om fra Vestomtorvejen ud for Ringsted. Foto: Bjørn Armbjørn

Ung mand med den ene fod ud ad bilvinduet stoppet for hensynsløs kørsel

Politiet fik klokken 14.24 anmeldelser fra en anden bilist på motorvejen. Anmelderen oplyste, at en forankørende personbil med trailer både kørte meget hurtigt på motorvejen mellem Ringsted og Borup, og desuden sad bilens chauffør åbenbart med den ene fod ud ad bilvinduet under kørslen.

- En patrulje fik ved Ringsted standset bilisten, som viste sig at være en 19-årig mand fra Helsinge. Han blev med baggrund i anmelderens observationer sigtet for uforsvarlig kørsel i bilen, hvilket den 19-årige ikke mente, at der var tale om. Han var ikke årsag til farlige situationer for andre, men vil dog alligevel høre nærmere fra politiet, når sagen mod ham skal afgøres, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.