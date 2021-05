Politiet vil meget gerne høre fra vidner, som kan hjælpe med at finde frem til den flygtende chauffør. Foto: Kim Rasmussen

Ung kvinde væltet af lastbil i fodgængerfelt - chauffør stak af

En 18-årig kvinde fra Ringsted slap uden alvorlige skader, da hun onsdag eftermiddag omkring klokken 15.45 blevet væltet omkuld af en lastbil i et fodgængerfelt ved rundkørslen på Næstvedvej og Bragesvej i det sydlige Ringsted.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor den 18-årige blev afhørt til sagen. Hun var ikke umiddelbart kommet noget til, men blev kørt i ambulance til skadestuen til kontrol. Her blev det blev konstateret, at hun var sluppet heldigt fra påkørslen uden alvorlige skader.

Den 18-årige havde været på vej over fodgængerfeltet ved Bragesvej, da lastbilen kom kørende. Lastbilen holdt umiddelbart tilbage for kvinden, men satte så i gang, da hun var gået ud i fodgængerfeltet. Den 18-årige blev væltet omkuld, så hun slog sig på krop og hoved, men kom ikke ind under lastbilen. Vidner på stedet hjalp den 18-årige efter uheldet.