Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ung kvinde får stor bøde efter igen at have trådt alt for hårdt på speederen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung kvinde får stor bøde efter igen at have trådt alt for hårdt på speederen

Ringsted - 03. juni 2020 kl. 10:16 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften klokken 20.36 kørte en civilpatrulje mod syd ad Roskildevej ved Snekkerup nord for Ringsted, da de blev overhalet af en personbil, som kørte særdeles frisk til.

Patruljen kørte efter bilen og standsede den kort efter. Bag rattet sad en 19-årig kvinde, som ikke havde et gyldigt kørekort. Hun havde nemlig kort forinden fået et kørselsforbud i en hastighedssag, hvor hun overskred hastigheden med 60 procent.

Et kørselsforbud gives, når føreren frakendes førerretten inden for de første tre år, efter de første gang har fået kørekort.

Den 19-årige havde ikke generhvervet sit kørekort efter kørselsforbuddet, så hun blev sigtet for kørsel uden førerret.

Med i bilen var en kvindelig passager, som heldigvis havde kørekort og kunne overtage rattet, så de to kvinder kunne fortsætte turen. Den 19-årige kan forvente en klækkelig bøde i sagen.