Magnus André Vinther er uddannet fra erhvervsskolen EUC Nord i Frederikshavn, men det var på elevpladsen hos Nordic Rentals, han fik smag for fyrværkeri og andre festligheder.

Ung fyrværkerimester: 2020 var en stor fuser, så 2021 kan kun blive en fest

Ringsted - 31. december 2020

Ild ud af biler til en koncert med rap-gruppen Suspekt. Farverig konfettiregn over Vi Elsker 90'erne. Eller en regnbuefarvet fyrværkerifontæne som festlig afslutning til heavy metal-festivalen Copenhell.

Alt det står den bare 25-årige ringsteder Magnus André Vinther fra firmaet MAV bag. Og hvor har han dog savnet det i år, hvor konfetti og krudt hører fortiden sammen med alle koncerterne, festivalerne eller håndboldstævnerne med TMS Ringsted, der aldrig blev til noget på grund af. ja, det ved du efterhånden nok godt.

- Det er selvfølgelig først og fremmest et arbejde for mig, men også en kæmpestor passion. Jeg synes simpelthen, det er noget af det fedeste i hele verden at fyre krudt af, siger Magnus André Vinther om sin fireårige beskæftigelse som krudtugle i eget fremadstormende firma, der dog oplevede et sjældent dyk i år, hvor festen udeblev.

Alligevel er han fortsat, ja fyr og flamme, som man siger:

- Jeg har hentet nogle af de udeblevne penge og smil hjem på at lave DR's Store Juleshow og TV2's Året der gik.

En varig oplevelse Når Magnus André Vinther godt kan lide at fyre den af, handler det om at give festfolket en oplevelse udover det sædvanlige.

Ligesom når bartenderen lige snurrer dét mere med cocktailshakeren. Eller dj'en spinder en plade et par gange mere end forventet, og det ene nummer afløser det andet uden hørbare temposkift på dansegulvet.

For ham handler det ikke bare om at skabe en fest, men et varigt minde af krudt og konfetti, der hænger ved på lystavlen, længe efter det er skudt af.

- Vi har fuld respekt for, at det er pissefarligt at lave. Jo større respekt, jo bedre bliver man sådan set også til at håndtere ild og krudt, men det kan godt betale sig at tage risikoen. Det er både flot, festligt og kan skabe et klimaks, intet andet kan, siger Magnus André Vinther.

Startede som 20-årig Han blev uddannet eventtekniker fra EUC Nord i Frederikshavn i 2016 og oprettede samme år sit firma i eget navn, MAV for Magnus André Vinther. Siden er det knopskudt til hele tre firmaer, der udover at kaste konfetti og spy ild til tv-shows også laver juledekoration og sælger fyrværkeri på webshop.

- Lige siden jeg var barn, har jeg elsket at fyre fyrværkeri af, men det var først, da jeg kom i lære, at jeg begyndte at tro på det som en levevej, siger Magnus André Vinther, der begyndte at udvikle sine egne produkter, imens han var i lære hos Nordic Rentals, der er landets største totalleverandør af effekter til store arrangementer og shows.

Her kom der for alvor krudt på ambitionerne.

- Det var lige før, at jeg oprettede firmaet dagen efter, jeg stoppede hos dem. Fra begyndelsen gik det stærkt, for jeg havde jo fået et kæmpe netværk, jeg kunne trække på, siger Magnus André Vinther.

Intet krudtsalg i år Dengang i 2016 grundlagde han firmaet i en gammel lagerbygning i Kværkeby øst for Ringsted. Nu er det solgt fra, og firmaets hovedlager ligger nu lidt udenfor Gørslev i Køge Kommune.

I Kværkeby plejede Magnus André Vinther hvert år at fyre store demoshows af, når lagerbutikken holdt åbent for fyrværkerisalg op til nytår. Men som med alt muligt andet i år, er tingene anderledes.

- Vi har desværre ikke fysisk fyrværkerisalg i år. Når vi har lukket det ned, er det fordi, vi plejer at bruge en del af sommerens overskud til at have det, men i år mangler det, siger krudtuglen og tilføjer:

- At vi i år ikke rigtigt tør tage springet, er også, at vi ikke længere har lageret i Kværkeby, men det kommer tilbage til næste år, kan jeg næsten love med sikkerhed. Og indtil da kan man frit købe sit krudt i vores webshop.

Næste skridt udlandet Det kan godt være, at Magnus André Vinther bor og arbejder ved Ringsted, men året rundt - og særligt om sommeren - kører han rundt i hele landet. Han kunne dog godt tænke sig at køre længere.

- Det kan godt være, jeg er meget rundt, men det er i virkeligheden ret begrænset, hvad der er af kunder i Danmark både økonomisk og eventmæssigt, siger den 25-årige krudtugle, der drømmer om at erobre udlandet på et tidspunkt.

- Det kunne være sindsygt fedt at komme til udlandet og lave nogle af de her store dj-shows. Udlandskunder rammer bare et helt andet budget, men så længe kontrakterne med mine danske kunder er forlænget til næste år, er jeg glad og tager det hele med oprejst pande, siger Magnus André Vinther og slutter:

- Når 2020 var én stor fuser, kan 2021 kun blive en fest, håber jeg.