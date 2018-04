Caroline og Sune Nors Glad glæder sig sammen med sønnen Rikard til at skifte beton og forurening ud med ren landluft og et giftfrit indeklima. Privatfoto

Ung familie skal teste unikt øko-hus i et år

Ringsted - 05. april 2018

Det bliver en ung københavnerfamilie, som rykker ind i det helt specielle testhus, som øko-byggefirmaet Egen Vinding og Datter på Haslevvej har bygget med forskning for øje.

En lille dommerkomité trådte forleden sammen, og valget faldt på den lille familie bestående af Sune og Caroline Nors Glad og deres søn Rikard på tre år.

Direktør i Egen Vinding og Datter Lars Jørgensen er glad for valget:

- Vi var lidt spændte på, hvor mange ansøgninger, der ville komme, for det er jo lidt specielt, at vi beder folk om at sige deres bolig op med en måneds varsel og så flytte ind i Det Åndbare Hus og ud igen ét år efter uden at vide, hvad der så sker. Men vi fik ni gode ansøgere, der alle kunne have været egnede, og som jeg gerne ville have boende her, så det var en positiv situation. Vi valgte denne familie, fordi det både var en almindelig familie, som folk kan spejle sig i, og som var interesseret i området (miljø og indeklima, red.) uden at være nørder.

Familien er begejstrede for at blive valgt:

- Det var præcis dét, vi havde drømt om, siger Sune Nors Glad, der i dag bor med sin familie i Tårnby.

- Vi har i noget tid kigget efter en mulighed for at komme væk fra byen, især fra lufthavnen og motorvejen. Vi vil rigtig gerne leve mere miljøvenligt, og at bo i "Det Åndbare Hus", er en unik mulighed for at afprøve en mere bæredygtig levemåde, før vi selv skal ud og investere i fast ejendom. Vi bor i dag i en lejlighed i sådan noget betonbyggeri, tæt på lufthavnen. Der er meget luftforurening, og nogle dage kan man simpelthen smage diesel i luften. Det kan bare ikke være sundt, tilføjer han.

Parret glæder sig til at skifte betonen ud med helt igennem sunde materialer - og samtidig indgå i et forskningsprojekt:

- Det er et sindssygt spændende projekt, som vi er glade for at være en del af. Både min kone og jeg har altid været opmærksomme på giftstoffer i shampoo og rengøringsmidler, men når man så får et barn, bliver det ekstra vigtigt, for man vil jo gerne gøre det så godt som muligt, siger Sune Nors.

Både Sune og Caroline Nors Glad fortsætter i deres lærerjob i Tårnby, lige som Rikard fortsætter i institution samme sted. De var derfor klar til at træffe en hurtig beslutning, da muligheden pludselig viste sig.

- Min kone læste helt tilfældigt en artikel om huset, og så søgte vi.

Familien skal bo i huset et år, hvor man løbende vil måle på indeklimaet i forhold til fugt ved brug af huset og afgasning fra familiens ejendele i form af computer, møbler, tøj og lignende.