Se billedserie Henrik Hvidesten (V), borgmester: Forebyggelse starter hos den enkelte. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Undersøgelse: Forebyggelse står nederst på dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Undersøgelse: Forebyggelse står nederst på dagsordenen

Ringsted - 25. september 2021 kl. 11:08 Af Martin Olsen og Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Forebyggelse af sygdomme og lidelser er langt ude i periferien på radaren, når indbyggerne i Region Sjælland skal udvælge de vigtigste dagsordener for lokalpolitikerne. Således viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Constructive Institute, der arbejder for at fremme konstruktiv journalistik, at kun tre procent af indbyggerne i Region Sjælland mener, at forebyggelse er blandt de vigtigste emner at tage sig af for lokalpolitikere.

Det kan måske undre, da sygehuse og sundhedsvæsen omvendt regnes som værende de vigtigste emner i samme undersøgelse.

Starter hos den enkelte - Jeg tror, at mange borgere ikke er opmærksomme på, hvor skellet på sundhedsområdet går i forhold til, hvad der er kommunalt, og hvad der er regionalt. Men det forebyggende hører for det mestes vedkommende til i kommunen, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

En anden pointe er, at forebyggende tiltag for at undgå sygdom i høj grad hviler hos den enkelte person.

- Forebyggelse handler om, hvad vi hver især selv kan gøre i forhold til at leve et sundt liv - i forhold til hvad vi spiser og drikker, og hvordan vi bevæger os. Og så er det klart, at overordnet set med samfundsøkonomiske briller er der nogle incitamenter til at forebygge frem for at helbrede, men forhåbentlig starter det hos den enkelte, siger Henrik Hvidesten.

Og slår fast, at kommunen naturligvis også spiller en rolle.

- Vi har projekter om at få flere til at cykle. Vi kan lave indsatser med tidligt at opspore sygdomstegn, og for ældre kan det være forebyggende hjemmebesøg. Og så er det klart, at det også betyder noget at have ordentlige faciliteter til motion, siger han.

Afværger problematikker Det Konservative Folkepartis spidskandidat til det kommende kommunalvalg, Andreas Karlsen, mener, at politikerne bør tale mere om forebyggelse af sygdom.

- For nogen er forebyggelse måske et lidt abstrakt begreb, men det er et vigtigt emne. Det er fristende at tale om problemerne nu og her. Og det skal vi selvfølgelig også. Men jeg kunne godt tænke mig, at der blev talt mere om forebyggelse også, siger Andreas Karlsen.

Han udtrykker bekymring for, at der under coronanedlukningen har været en stigning i unge med mistrivsel og fysisk overvægt. Her er forebyggelse vigtigt for at undgå, at det bliver til større problematikker.

- Forebyggelse har at gøre med problematikker, som vi kan se kan blive en udfordring for kommunen ude i fremtiden. Og så handler vi nu, inden det bliver et problem. Det kan være kostvejledning, en god kommunal sundhedsindsats, høj faglig undervisning i skoler og patientforeninger, der gør et stort arbejde. Og så er det vigtigt at gøre det attraktivt og lettilgængeligt for især børn, unge og ældre at dyrke sport og motion og at gå i naturen, siger Andreas Karlsen.

Handler om information For Socialdemokratiets spidskandidat Per Flor handler forebyggelse i høj grad om information. På spørgsmålet om, hvorvidt »forebyggelse« er svært at sælge politisk, svarer han:

- Det er der noget, der tyder på. Der må være en manglende information ud til borgerne om, hvad det betyder i forhold til at holde udgifterne til eksempelvis pleje i hjemmet nede, siger han.

For ham er det dog vigtigt.

- Hvis du spørger mig kommunaløkonomisk er det en af de vigtigste indsatser for at holde budgettet på det her område. Hvis folk er friske og rørige, kan de klare sig selv længere, end hvis de får sygdomme, som gør, at de skal have hjælp.

Han peger på, at mange selv gør en forebyggende indsats.

- Mange er begyndt at gå og cykle under og efter corona. Det i sig selv er en forebyggende indsats. Fokus på mad - at gå fra kød til grønt - er også en forebyggende indsats. Det kan være, at folk ikke tænker, at det er en forebyggende indsats, siger Per Flor.

- Men der er også en hel del, som ikke bare gør det af sig selv. De skal have det sidste skub - for eksempel ved rygestop. Og her kræver det, at man kommer i dialog med borgeren og giver information, siger han.

Heller ikke kulturområdet eller boligpolitik sælger særlig mange billetter i Region Sjælland - kun syv procent svarer i undersøgelsen, at en af disse er - eller burde være - blandt de tre vigtigste ting for lokalpolitikerne.

Epinions undersøgelse er gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+. Resultaterne er repræsentative og blev fremlagt ved et seminar på Sjællandske Medier tidligere på ugen.