Underskrifter imod jernbane slår nye rekorder

Ringsted - 21. august 2020 kl. 17:34 Af Ulla Jensen

Der tikker løbende nye underskrifter ind imod omfartsbaner og en vestlig jernbanebro ved Ringsted. Det er også ved at være sidste udkald i denne omgang, for på søndag den 23. august slutter Banedanmarks høring for debatoplægget "Kapacitetsudvidelse ved Ringsted".

Underskriftsindsamlingen går imod en vestlig udfletning ved Korsevænget og tre forskellige forslag til omfartsbaner, der eventuelt vil kunne lede togtrafik uden om Ringsted Station.

- Vi er oppe på 535 underskrifter nu, konstaterer Bjarne Nielsen fredag eftermiddag kort før redaktionens afslutning.

Men man kan stadig nå at skrive under.

Flere bør skrive under - Der er sidste frist for at skrive under inden høringsfristen lørdag klokken 00.00, siger en anden af initiativtagerne, Thomas Albøg Olsen.

Det er nemlig nødvendigt at stoppe i god tid, så man kan nå at indsende de indsamlede underskrifter til Banedanmark, inden fristen udløber.

Thomas Albøg Olsen understreger, at underskriftsindsamlingen kommer til at fortsætte, selv om høringsfristen udløber, for der vil komme andre høringer på et senere tidspunkt.

- Men det er altså nu, man skal slå til Søren, hvis man vil nå at være med, lyder det.

Også en anden borger, Leif Marstrand fra Benløse, melder sig med en opfordring til, at borgere i Ringsted og Sorø husker fristen på søndag:

- Der bør jo være mange flere, der skriver under. Men det er vigtigt at huske, at det er nu. Både hvad angår underskrifter og indsendelse af høringssvar, siger han.

Rammer Ringsted og Sorø Banedanmarks høring handler om, hvordan der i fremtiden skal kunne ledes flere tog gennem Ringsted. Kapaciteten skal udvides af hensyn til transporttiden mellem de største danske byer og af hensyn til godstrafikken fra den kommende Femern-forbindelse.

Der er sendt et debatoplæg med fem mulige løsninger i hørin:. En vestlig jernbanebro med udfletning, en østlig jernbanebro med udfletning og tre forskellige omfartsbaner, der hver især kan sende togtrafik uden om Ringsted Station.

Der har samlet sig en del modstand mod især den vestlige løsning og omfartsbanerne. Sidstnævnte får også betydning for Sorø.

Der er oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om hele projektet og om modstanden imod den vestlige løsning: www.ringstedbanen.dk. Herfra er der netop udsendt et første nyhedsbrev, som alle kan modtage.

Man kan indsende høringssvar på hoeringringsted@bane.dk.

