Ulykkelig hundeejer: Hvem har set Trunte?

Ringsted - 13. november 2020 kl. 12:05

Onsdag morgen klokken 5.30 forsvandt den sorte labrador Trunte, fra sit hjem på Felten 32 i det tidligere kaserneområde i Ringsted.

Truntes ejer Annette Jensen er naturligvis ulykkelig over hundens forsvinden, og er samtidig meget bekymret, fordi Trunte ikke var sig selv, da hun hoppede over hegnet og løb væk.

Annette Jensen vågnede onsdag nat/morgen ved at hun hørte usædvanlige lyde fra hunden. Hun troede, at Trunte skulle kaste op og lukkede derfor hunden ud.

Det viste sig, at Trunte fik et krampeanfald og var efterfølgende meget bange.

- Det var som om, hun ikke kunne kende os, fortæller Annette Jensen.

Hun ringede straks til vagtdyrlægen mens hendes kæreste stod ved hunden.

- Hun så virkelig bange og skræmt ud, beretter Annette Jensen.

Måske løb hun væk for at gemme sig. Det ved ingen.

Første gang Trunte, der er fire år, har ikke tidligere haft krampeanfald, og hun har heller aldrig været stukket af hjemmefra før.

- Jeg ved ikke, hvad det er, eller om hun har fået en hjerneblødning, siger Annette Jensen.

Dyrlægen har og sagt, at sandsynligheden for en hjerneblødning ikke er så stor, da hunden er så ung.

Annette Jensen beskriver Trunte som sød og rolig, som hun nemt kan kalde til sig.

Annette Jensen har gjort alt, for at få sin hund igen. Hun har flere gange dagligt været i kontakt med politi, Falck, vagtcentralen 1812 og vejdirektoratet, men uden resultat.

Er set ved outlettet Trunte er blevet spottet ved outlettet onsdag klokken 6.30.

Annette Jensen appelleer til folk om at tjekke deres egne grunde og udhuse. Hvis der er nogen, som ser Trunte, kan de ringe til Annette Jensen på telefon 61 28 46 18 eller til Annettes veninde Marianne på 53 31 70 99. Man kan ringe på alle tider af døgnet.

Annette Jensen understreger, at det er vigtigt ikke at jagte hunden, hvis man ser den.

Forvirret og bange Hun har fået at vide af dyrlægen, at når der er gået over 48 timer, hvor hunden har været væk, kan man godt forvente, at den har ændret adfærd.

- I øjeblikket tror jeg, at hun er forvirret, bange og skræmt, siger Annette Jensen.

Trunte er ikke vant til at færdes i byen, men hun er blevet luftet på grønne områder.

- Jeg ved ikke, hvor vi skal lede. Nu har vi ledt Ringsted tyndt og alle grønne områder, siger en fortvivlet Annette Jensen.

Hunden er også blevet eftersøgt i Havdrup, hvor Annette Jensen kommer fra. Hun har kun boet i Ringsted siden maj.

Trunte er chippet, så det vil altid være muligt at finde frem til ejeren.

- Hunden betyder meget for os. Jeg vil gøre alt for at hente hende, understreger Annette Jensen.

Trunte er især knyttet til Annette og hendes to døtre på 19 og 23 år. De er også knust over, at Trunte er forsvundet. Hunden er en del af familien.

- Hun er vores et og alt. Vi har ingen små i familien. Det er hele familien, der synes hun er fantastisk. Hun er med alle vegne, siger Annette Jensen.