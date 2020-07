Ulovligt tilbud om asfaltarbejde

Fredag aften sigtede politiet en 56-årig mand fra Irland med adresse i Birkerød for at overtræde markedsføringsloven, da han dagen forinden omkring kl. 15.30 mødte personligt op hos en husejer på Nebsmøllevej nord for Ringsted og tilbød at udføre asfaltarbejde.