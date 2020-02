Foto: Kenn Thomsen

Ulovlig manøvre førte til dødsulykke på ringvej

Ringsted - 13. februar 2020

10 dagsbøder af 400 kroner, tre års betinget frakendelse af kørekortet og en forsørgertabsertsatning på 163.654 kroner til den dræbtes familie. Sådan lød straffen til en 68-årig mand fra Odense, da han i retten i Roskilde blev kendt skyldig i uagtsomt at have forårsaget en motorcyklists død ved et sammenstød på Nordre Ringvej i Ringsted 15. juli sidste år.

Den 68-årige kom omkring klokken 14.45 kørende i sin personbil på Nordre Ringvej i Ringsted i retning mod Sorø, da han valgte at foretage en u-vending hen over de optrukne linjer, fordi han havde taget den forkerte afkørsel i rundkørslen ved RingStedet og Ringsted Outlet.

Manden holdt ind i en buslomme på ringvejen og begyndte herefter at foretage en uvending. I den forbindelse overså han en motorcyklist, som kom kørende bag ham.

Motorcyklisten kørte ind i siden på bilen og pådrog sig så alvorlige skader, at han afgik ved døden på Rigshospitalet 17 dage senere. En indkaldt bilinspektør har vurderet, at motorcyklisten kørte med omkring 68 km/t. ved sammenstødet.

Bilisten har forklaret, at han ikke havde bemærket de fuldt optrukne linjer, og at han havde orienteret sig bagud og var sikker på, at der ikke var nogen bag ham, da han svingede ud fra buslommen.

Et indkaldt vidne forklarede i retten, at han i sin bil havde oplevet, hvordan den dømte mand havde overset motorcyklisten, da han svingede ud fra buslommen.

Retten konkluderede, at bilisten var skyldig i uagtsomt at være skyld i motorcyklistens død, fordi bilisten foretog en u-vending hen over de optrukne linjer og kun 100 meter fra en rundkørsel, hvor biler kan komme kørende med op til 70 kilometer i timen.

Den dømte har haft kørekort, siden han var 20 år og har ikke tidligere været involveret i færdselsuheld.