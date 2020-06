Se billedserie Hver onsdag sommeren over er der gåture fra parkeringspladsen ved Sneslev Kirke. Privatfoto

Ugentlige gåture genoptages ved Ørslev og Sneslev

Ringsted - 14. juni 2020 kl. 15:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gensynsglæden var stor da deltagerne på gåholdet ved diakonien under Ørslev Kirke og Sneslev Kirke ved Ringsted igen kunne mødes. De ugentlige gåture fortsætter sommeren over.

Hver onsdag er det fast kutyme, at de, der har lyst, mødes på p-pladsen ved Sneslev Kirke. Derfra går turen ud i landskabet omkring Ringsted og Haslev, hvor man går en frisk tur, som typisk sluttes af med en kop kaffe.

- Men som alle andre steder har vi også været ramt af den lange række restriktioner, der har været i forbindelse med hele covid-19 krisen. Derfor har vi været nødt til at aflyse en lang række af forårets gåture, oplyser diakonimedarbejder Henrik Sieben.

For et par uger siden blev der åbnet langsomt op for gåholdet. Dengang var der stadig forsamlingsforbuddet med de maksimalt ti deltagere, og derfor blev deltagerne fordelt på et formiddags- og et eftermiddagshold.

Med den nye åbning for samling af op til 50 personer, så kan gåholdet nu vende tilbage til næsten normale forhold.

- Nu kan vi alle gå i samlet trop, når vi blot overholder afstandskravet. Desuden har vi sprit med, så deltagerne kan desinficere hænderne inden den medbragte kaffe serveres, oplyser Henrik Sieben.

Videre fortæller Henrik Sieben at han under corona-krisens første måneder ofte var i kontakt med såvel deltagerne på gåholdet som madholdet og i Caféen, som også er en del af aktiviteterne i diakoniarbejdet.

- Det har været tydeligt for mig, at alle har overholdt regler og fulgt retningslinjer, men der har også været et stort udækket behov for at mødes igen og for at være en del af et socialt fællesskab, siger Henrik Sieben.

- Nu er vi i gang igen, og der møder typisk mellem 10 og 18 personer, der sammen går i den smukke danske natur.

Ofte er det nogle af deltagerne på gåholdet, der har en god idé til, hvor vi skal gå, ligesom der ofte er en, der kan fortælle en historie om det sted, man går.

På turene får vi som regel også ofte en god snak om livet, om dagligdagen, eller om særlige ting, der måske ligger os på sinde.

Der stadig er plads til flere, der har lyst at opleve den smukke danske natur sammen med andre.

Det eneste, der kræves er, at man møder op, har et par gode sko, har klædt sig efter vejret, og har lyst at gå sammen med andre.

Gåturene, der typisk er på tre til seks kilometer, fortsætter sommeren over. De begynder hver onsdag klokken 9.30 fra parkeringspladsen ved Sneslev Kirke. Blandt de steder gåholdet har været er Gyldenløves høj, Kærehave Skov og Allindelille Fredskov.