Ringsted Kommunes nye kunststrategi skal blandt andet gøre offentlige rum til mere end blot fysiske rammer. Her ses et eksempel på kunst i byrummet. Det blev vist i forbindelse med Ringsted Natten i august. Foto: Anders Ole Olsen

Uenighed om nyt kunstråd

- Jeg har læst kunststrategien, og forslaget er visionært - cadeau for det. Der lægges vægt på armslængdeprincippet, men alligevel foreslår man to repræsentanter fra administrationen. Det er en unødvendig udtynding af den faglige ekspertise. Vi foreslår at smide embedsfolkene ud og få tre lokale kunstinteresserede folk ind, så vi får en egentlig bredde i rådet, foreslog Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen.

