Udvidelse af outletby er på standby

Men lige nu ligger planerne stille. De fleste store virksomheder har mere travlt med at sikre sig værnemidler til deres personale end med at planlægge nye butikker skal man forstå.

Hun forudser, at der vil gå en rum tid, før nogle igen kan kigge ind i fremtiden, og så længe det ikke er muligt, at det vanskeligt at planlægge et stort byggeri og en investering på op mod 200 millioner kroner.