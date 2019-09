Torben Lollike (forrest) er ked af, at balladen om Baghusets Pølsevogn har medført forståelig oprørthed hos borgerne. Politikerne tager det op på udvalgsmøde på torsdag. Foto: Anders Ole Olsen

Udvalgsformand tror på at pølsevognsballaden løses

Ringsted - 13. september 2019 kl. 20:36 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gået koks i kommunikationen et sted. Så meget er klart, efter at Jette og Kenneth Edelmann fra Baghusets Pølser i Ringsted fredag fik besked om, at kommunen trækker deres tilladelse til at drive pølsevogn på Torvet tilbage.

Men hvad der nøjagtigt er gået galt, kan klima- og miljøudvalgsformand Torben Lollike (R) ikke sige i detaljen endnu.

Ironisk nok stod han tidligere fredag aften på åstedet for balladens kerne, da DAGBLADET Ringsted og sn.dk kontaktede ham; nemlig ud for Cafe Skema med udsigt til den plads, der skulle have rummet den nye pølsevogn.

Derfra havde Torben Lollike ikke mulighed for at dykke ned i vedtægternes detaljer.

Men han er overbevist om, at det på ingen måde var udvalgets hensigt at bremse for en pølsevogn, da medlemmerne i august 2018 godkendte administrationens andet udkast til vedtægter.

Det første udkast sendte politikerne retur til forvaltningen, fordi det satte alt for stringente grænser for alt fra boders og teltes farver til møblers materialer.

Administrationens andet udkast til torvevedtægter blødte op, men for lidt.

Udvalget godkendte vedtægterne i august 2018, men med en lang præcisering af, at »det overordnede formål med vedtægten er at skabe rammer for mere liv på Torvet og Markedspladsen. Det præciseres, at der også kan sælges materielle varer efter gældende lovgivning, ligesom udeservering skal fremmes mest muligt, også udenfor stadepladserne.«

- Ja netop. Det er også sådan, jeg husker ordlyden. Jeg skal selvfølgelig ikke stå her og sige noget på de andre partiers vegne, men i min optik har det aldrig været udvalgets hensigt at sætte hindringer i vejen for en pølsevogn på Torvet, sagde Torben Lollike tidligere fredag aften.

Udvalget hastebehandler sagen på torsdag den 19. september.

- Administrationen er åbenbart i tvivl, så vi skal have set på formuleringerne. Hvis der noget at være i tvivl om, skal vi have dem rettet. For mig er der ingen tvivl om, at der skal gives tilladelse til en pølsevogn på Torvet, siger Torben Lollike.

Fra sin plads på Skema fulgte han med i borgernes ophedede kommentarer på sociale medier.

Kenneth Edelmann har bred opbakning i sit forundrede spørgsmål om, hvorfor der må stå ostebil og fiskebil på Torvet, men ikke en pølsevogn.

- Det er et helt fair spørgsmål, og jeg undrer mig også. Jeg beklager overfor de borgere, som føler sig ophidsede over situationen. Som sagt er det min overbevisning, at det er udvalgets mening at give plads til mere liv og handel på Torvet. Det her var ikke intentionen, siger Torben Lollike.