Udvalgsformand ser på cyklisters utryghed

Ringsted - 16. august 2020 kl. 11:15 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da cyklisten John Redings dæk forleden sad fast i fugerne i belægningen omkring Torvets rundkørsel i Ringsted, så han nær var blevet kørt over, skrev han til kommunen om episoden.

Det svar venter Torben Lollike (R), formand for Klima- og Miljøudvalget også på.

Han kan derfor ikke endnu gå i detaljer med, om kommunen kan gøre et eller andet ved belægningen på Torvet sådan som John Reding og cyklisterne Annie Elmegaard, Astrid Brix og Hanne Pedersen ønsker sig for ikke at være bange for at cykle i og ved rundkørslen, for det er ikke meningen.

- Det skal være trygt at cykle i Ringsted by, ja i hele kommunen. Det er målsætningen. På baggrund af den henvendelse, som en borger har rettet til Ringsted Kommune om belægningen, forventer jeg, at administrationen undersøger sagen og vender tilbage med et svar. Det svar er vi i Klima- og Miljøudvalget naturligvis også interesserede i. Vi må så i udvalget kigge på sagen og vurdere, hvad der skal gøres, siger Torben Lollike.

Ingen ny busvej Hanne Pedersen foreslår, at man genetablere en vej tværs over Torvet og lader bussen køre der, så den ikke skal sno sig ned langs bankerne og skabe trafikpropper til fare for cyklisterne.

Men det lader sig næppe realisere.

- Der var i sin tid mange forskellige torveløsninger i spil, også en, hvor der var en vej midt hen over torvet kun beregnet til busser og cykler. Den løsning fravalgte et flertal i byrådet blandt andet med den begrundelse, at man frygtede farlige situationer, når en bus skulle passere et torv, hvor der kunne være legende børn, siger Torben Lollike.

Der ligger også vejtekniske grunde til, at for eksempel Nørregade og vejen langs Torvet opleves som så smalle, at cyklisterne føler sig klemt.

- Jeg kører selv næsten dagligt rundt i bymidten på cykel, og det er min oplevelse, at der ikke mangler plads til cykler, men derfor kan andre jo godt have en anden oplevelse. Vi fik i sin tid at vide af vejingeniørerne, at smalle bygader, hvor cyklister og biler er nødt til at blande sig i trafikken, er mere sikkert end bredere veje, hvor bilerne kører hurtigere. Smalle gader uden baner til cyklister betyder, at trafikanter tager mere hensyn til hinanden og bilerne kører langsommere.

- Vi har indtil videre ikke haft grund til at fortryde vores valg, fordi der ikke har været uheld med den blandede bytrafik. Det er jeg selv lidt overrasket over, men det er da glædeligt, siger Torben Lollike.