Borgere i Kværkeby har samlet underskrifter ind for at få sænket farten i landsbyen. Foto: Thomas Olsen

Udvalgsformand lover at sænke farten efter gåtur gennem landsby, men...

Formanden i Klima- og Miljøudvalget forstår nemlig udmærket deres bekymring og vil sådan set hellere smøge ærmerne op for at finde konkrete løsninger, der kan sænke farten.

- Vi hoppede hurtigt i arbejdstøjet forleden dag og fik snakket konkrete løsninger igennem. Det er klart, at der skal bump til, for det er både vores og borgernes oplevelse, at det er en effektiv måde at sænke farten på, siger udvalgsformanden, men skynder sig at tilføje: