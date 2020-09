Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at trodse direktionen og give grønt lys til saunaland, der som det eneste på Midtsjælland ser dagens lys til 2021. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Udvalg ønsker udendørs saunaland

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at gennemføre udviklingen af et udendørs saunaland ved Ringsted Svømmehal i 2021.

Ringsted - 18. september 2020

Man ser det i lande som Finland og Island, men i Danmark er saunaer med udendørs træbadekar og brusere en sjældenhed.

Ikke desto mindre gav Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag grønt lys til anlæggelsen af et stort udendørs saunaland med stor fællessauna og koldvandskar ved Ringsted Svømmehal i begyndelsen af 2021.

- Det er en investering, der tjener sig selv hjem samtidig med, at det udvider vores kulturelle udbud og gør Ringsted til et sted, man gerne vil køre langt for, siger Daniel Nørhave (DF), formand i Kultur- og Fritidsudvalget.

Vil gennemføre projekt Udvalget valgte at overhøre administrationen, som ellers havde anbefalet at skyde forslaget til hjørne.

- Hvis vi lagde det på is, skulle vi bare ud og finde pengene andetsteds. Det giver bare rigtigt god mening at investere mere i anlæg end drift, siger udvalgsformanden og tilføjer:

- Det var i tidernes morgen et investeringsforslag, hvor vi afsatte 750.000 kroner for at generere 300.000 kroner. At det nu kommer til at koste 2,5 mio. kroner er selvfølgelig en anden slags penge, men vi mener altså, det kan betale sig.

Enhedslistens Jan Jakobsen var det eneste udvalgsmedlem, der stemte for den store model til lidt over tre millioner kroner, hvor også dampbad er en del af saunaoplevelsen.

Flertallet kunne udmærket følge idéen, men som udvalgsformanden siger:

- Indrømmet, jeg så da hellere end gerne, at der også kom dampbad. Det virker bare langt mere realistisk at finde penge til det grundlæggende samtidig med at have mulighed for at udvide, siger Daniel Nørhave, der alt andet lige mener, at saunalandet ikke kan vente længere efter at have stået i stampe siden budget 2019.

- Administrationen har ønsket, at vi skulle se det hele i et større perspektiv, idet meget omkring sportscenteret endnu er uafklaret, siger han og slutter:

- De opfordrede til en tænkepause, men der skal ikke tænkes så meget for at finde frem til, at det kan betale sig med det saunaland.