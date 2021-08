Udvalg konkluderer: Der er nok parkeringspladser i Ringsteds bymidte

P-tavlerne kan være med til at give bilisterne et overblik over ledige p-pladser. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Ringsted - 29. august 2021 kl. 06:43 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Der er ikke behov for at anlægge flere parkeringspladser i Ringsteds bymidte. Det besluttede Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet torsdag aften.

- Det blev stemt igennem med bred opbakning i udvalget. En frisk optælling fra juni og juli i år viser, at der er fint med ledige parkeringspladser. Der har under optællingen altid været ledig kapacitet på parkeringspladserne. Derfor er der ikke nogen grund til at ændre noget lige nu, siger Klima- og Miljøudvalgets formand Torben Lollike (R).

I bymidten er der omkring 500 parkeringspladser med tidsbegrænsning og omkring 350 uden tidsbegrænsning. Parkeringspladser omkring bymidten er i dette tilfælde ikke talt med.

Formanden for udvalget understreger dog, at man er opmærksom på, at der er forskellige faktorer, som spiller ind i optællingen, og at tallene ikke er endegyldige.

- Nu skal vi lige op i gear igen efter corona og sommerferie, og så kan det godt være, at tallene vil ændre sig. Vi er opmærksomme på, at der under normale forhold kan være færre pladser og også i perioder med topbelastning, som vi for eksempel formentlig vil se under kulturnatten.

- Men vi har fået et nyt elektronisk system, der optæller, hvilket vil gøre det nemmere for os at holde et løbene øje med udviklingen. Det er jo selvfølgelig et evigt tilbagevendende spørgsmål, om der er nok parkeringspladser, så det vil vi jo selvfølgelig løbende tage op og vurdere, tilføjer han.

Et par travle aftener

Han understreger også, at kulturarrangementer et par gange årligt ikke vil ændre på, om der skal tilføjes flere parkeringspladser, da man i disse særlige tilfælde kan parkere på omkringliggende villaveje.

Hvis der sker ændringer i den normale daglige brug, vil man selvfølgelig gøre et forsøg på at finde en løsning i udvalget.

Man kunne eksempelvis ændre på antallet af tidsbegrænsede pladser og hæve antallet af pladser uden tidsbegrænsning. Det er dog ikke en overvejelse på nuværende tidspunkt, da udvalget vurderer, at parkeringsforholdene i bymidten er tilpas og at sådanne ændringer potentielt set kan påvirke handlen i bymidten i negativ retning.