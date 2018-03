Per Flor (S) vil have administrationen til at prøve at finde arbejdsgange, der kan øge antallet af byggesagsbehandlinger. Foto: Jens Wollesen

Udvalg: Målene ændres ikke, fordi sagerne hober sig op

Administrationen foreslår derfor, for man i stedet gik efter at opfylde de mål, Kommunernes Landsforening anbefaler. Hermed ville man »kun« halse bagefter i to af de fem kategorier for byggesager modsat nu, hvor man halser bagefter i fire af de fem kategorier.

- For udvalget handler det ikke om at se godt ud. Det handler om, at vi har lovet os selv, at det er et indsatsområde, hvor vi vil give en god service. Men det gør vi jo ikke ved at lægge os op af nogle andre tal, siger Per Flor (S), der er formand for Plan- og Boligudvalget.