Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten holder tale, når udstillingen bliver vist ved postgården i Ringsted.

Udstilling om vold mod kvinder kommer til Ringsted

Ringsted - 04. juni 2021

I mange år har vold mod andre mennesker været et kendt problem i Danmark, men nu sættes der yderligere fokus på kampen mod at undgå vold.

Helt specifikt er det vold mod kvinder, som der henover sommeren og helt frem til september bliver taget ekstra fat om i et forsøg på at stå sammen om den vold, der kan forekomme i de danske hjem.

En ny fotoudstilling ved navn »Red min søster« tager således på Danmarksturné, og allerede i disse dage er udstillingen i gang i København. Ved udstillingen vil fem voldoverlevere samt fem kendte medsøstre, heriblandt tv-vært Signe Lindkvist, deltage.

Udstillingen kommer også en tur forbi Ringsted, hvor byen i perioden fra 30.juni til 2. juli vil være udsmykket med fotos af blomsterkunst, der er lavet af fotografen Sarah Buthmann og blomsterdesigneren Poppykala.

Ringsted førsteprioritet

Det er organisationen Danner, som står bag eventet, og direktør Lisbeth Jessen, der selv er lokal fra området, er glad for, at det er muligt at lægge vejen forbi Ringsted.

- Vi valgte Ringsted fra starten af, fordi vi har haft et tæt samarbejde med Ringsted Krisecenter, som er vores partnere, hvor vi har sammen med dem kan tilbyde et ambulant rådgivningsforløb til kvinder, som ikke nødvendigvis skal flytte på krisecenter, så man kan faktisk sige, at det var Ringsted, der var med til at starte hele projektet, siger Lisbeth Jessen.

Hos Ringsted Krisecenter er man utroligt glade for samarbejdet, og her er man ikke i tvivl om, at det får en stor betydning, at fotoudstillingen »Red min søster« kommer til byen.

- Vi vil jo altid gerne være med til at synliggøre den her store problemstilling, for det omfatter mange mennesker, der er udsat for vold og især kvinder. Så vi er rigtig godt tilfredse med, at vi også er en del af samarbejdet omkring udstillingen, siger Kirsten Hejnfelt, der er forstander hos krisecenteret.

Måske du tænker, hvorfor nogen vælger at lave en fotoudstilling, der normaltvis bliver forbundet med kunstværker af kendte kunstnere eller lignende.

Ny måde at række ud

For Danner er der én speciel årsag til, at man har valgt at gribe fat om bolden og tænke i alternative baner. Det handler nemlig om at fange folks interesse på en anderledes facon.

- Når det er kunsten, vi vælger, så er der flere grunde. Dels er det en ny måde at række ud til folk på, og samtidig kan kunsten noget helt særligt, fordi den rør os alle. Kunst kan dog også det særlige, at den rækker ud til nogle målgrupper, som vi normalt ikke ville komme i dialog med, så det er en helt ny gruppe af mennesker, som der lokkes til at vide mere om emnet, fortæller Lisbeth Jessen.

Udstillingen i Ringsted finder sted fra 30. juni og afsluttes 2. juli. Den første dag vil udsmykningen kunne ses på krisecenteret i byen, mens alle herlighederne herefter bliver rykket til torvet foran Postgården. Her vil borgmester Henrik Hvidesten blandt andet holde tale, mens der efterfølgende vil være en paneldebat.