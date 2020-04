Ringsted Galleriets udstilling »Farvel Amerika« handler om en verden i forandring. Her et værk af Anna Ørberg.

Udstilling om en verden i forandring

Som Covid-19 tydeligt viser, er verden tæt forbundet. I Anna Ørbergs værkpraksis peges på et netværk af historiske begivenheder og genstande, der fungerer som koordinater til vores nutidige landskab.

Mangel på tømmer på prærien banede vejen for en ny opfindelse, der skulle markere de nye grænser mellem jordlodderne.

Eksempelvis opfindelsen af pigtrådshegnet, som ifølge Ørberg er funderet i USA's såkaldte Homestead Act i 1862, hvor millioner af nybyggere strømmede mod vest for at dyrke den jord, som de havde fået tildelt.

For Anna Ørberg er der en forbindelse fra datidens afgrænsning til ny grænsedragning via algoritmer og teknologi, der former nutidens digitale og fysiske landskaber.

Hun er optaget af lettere, trivielle genstande som for eksempel hulkortmaskinen, pigtrådshegnet, og afghanske drone-tæpper, der kan væves tæt sammen med højstemte, dramatiske og historiske begivenheder.