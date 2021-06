Belysning langs Kværkebyvej vil øge trafiksikkerheden betragteligt for både skoleelever og pendlere, påpeger Kristendemokraternes Finn Andersen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Udspil: sænk skat og giv frihed til lærerne

Ringsted - 30. juni 2021 kl. 10:15 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Budgetforhandlingerne om budget 2022 er gået tidligere i gang i år i Ringsted Kommune og Kristendemokraterne går ind til de afgørende forhandlinger efter sommerferien med ni konkrete ønsker.

Byrådsmedlem Finn Andersen påpeger særligt ønsket om en yderligere sænkelse af kommuneskatten med 0.2 procent og friere rammer for folkeskolelærerne.

- Vi siger, slip lærerne fri. Lad os lave flere timer med to-lærerordningen og samtidig indføre kortere skoledage. Desuden skal lærerne have større mulighed for at vælge at forberede sig hjemme. Det er langt fra alle, der trives i et storrumskontor eller som kan forberede sig optimalt umiddelbart efter en skoledag med eksempelvis seks timers undervisning, påpeger Finn Andersen.

Han har selv arbejdet som lærer i over 40 år og gjorde i dette forår comeback, da Kværkeby Friskole pludselig stod og manglede en lærer, der kunne stå for undervisningen af 9. klasse i de sidste måneder af skoleåret og føre dem op til eksamen.

- Jeg har altid selv rettet stile i weekenden, hvor jeg havde ro og sammenhængende tid. Det ved jeg også fungerer bedst for mange andre skolelærere, tilføjer han.

Anlægsønsker

Kristendemokraterne går også ind til budgetforhandlingerne med syv anlægsønsker.

De omhandler blandt andet indkøb af en ekstra mobib, så de to sidste landområder kan blive betjent lokalt af Ringsted Bibliotek.

Også busstoppestederne i landområderne skal opgraderes, så buspassagererne har fast underlag at stå på, når de venter på bussen.

- Det er ikke godt nok, at der nogle steder kun er en græsrabat. Vi ønsker også, at der etableres lys i busskuret på de steder, hvor der ikke er gadelys. Den moderne teknologi gør det muligt, uden at der skal trækkes elkabler til stoppestedet, siger Finn Andersen.

Der ønskes også gadebelysning på Kværkebyvej mellem friskolen ved Køgevej og Kværkeby, da det er en fast skolevej for mange elever, og en udarbejdelse af en tidsplan for etablering af støjvolde langs med Vestmotorvejen ved Benløse vest for afkørsel 36 og vest for Kværkebyvej.

Kristendemokraterne ønsker desuden at sætte gang i projekt bynære fælleshaver. Det forslag er inspireret af Realdanias projekt »Dyrk byen«. Ordningen indebærer, at Ringsted Kommune stiller et jordareal til rådighed og så kan interesserede borgere byde ind og dyrke et stykke af jorden i fællesskab med andre, der har samme interesse.