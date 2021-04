Se billedserie Det Konservative Folkeparti vil have en trafikpulje på fem millioner kroner om året med i budget 2022. Lokalformand Steen Karlsen (tv.) og spidskandidat til kommunalvalget Andreas Karlsen vil i første omgang fokusere på at løse de trafikale udfordringer ved Ringsted Outlet og RingStedet. Foto: Jens Wollesen

Udspil: K vil bruge fem mio. kroner om året på udvikling af vejnettet

Ringsted - 29. april 2021 kl. 14:19 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Der er brug for at tænke større og mere kreativt end blot at opsætte hegn og ændre svingbaner i rundkørslen ved Nordre Ringvej og Nørregade, hvis den øgede trafikmængde ikke skal resultere i endnu længere køer i myldretiden.

Læs også: Nu kommer der førstehjælp til trafikpropper

Det mener Det Konservative Folkeparti, der kommer til årets budgetforhandlinger med et ønske om, at der hvert år afsættes fem millioner kroner til at udvikle Ringsted Kommunes infrastruktur.

- Vi er åbne for at kigge på større løsningsforslag som eksempelvis en ny afkørsel fra motorvejen eventuelt direkte ind til outlet-området for at mindske belastningen på rundkørslen ved Nordre Ringvej. Ringsteds borgere og virksomhedernes medarbejdere skal ikke spilde deres tid på at sidde i kø. Vi skal have større ambitioner for Ringsteds infrastruktur, siger partiets spidskandidat til kommunalvalget i november Andreas Karlsen.

Det haster Partiet mener, at det er vigtigt at komme i gang med arbejdet, da Ringsted i løbet af 2022 får tilført en række nye forretninger i området ved Ringsted Outlet og RingStedet. Det sker, når K3 Ejendommes boks-butikker bag Falckstationen står klar til at huse blandt andet Elgiganten, Harald Nyborg og Jysk.

- Vi har også fået en ny populær biograf til området og allerede nu besøger 2,2 millioner alene outletcenteret hvert år, og outlettet forventer også at udvide. Det er fantastisk med den udvikling i vores kommune, men vi har brug for at se på infrastrukturen inden det hele sander til. Det skylder vi borgere og virksomheder, mener Andreas Karlsen.

Forslaget skal samtidig være med til at markere, at Ringsted Kommune bliver mere ambitiøs og proaktiv på infrastruktur-området.

- Vi ønsker derfor at afsætte flere kommunale midler til at understøtte og tiltrække statslige investeringer til infrastrukturen omkring Ringsted. Det er nødvendigt for at fremtidssikre kommunens infrastruktur, siger Andreas Karlsen.

