Udsolgt koncert gør forpagter optimistisk

Kudskehusets første sommerkoncert med Stig Møller og Peter Ingemann var så velbesøgt, at forpagteren ser lysere på fremtiden, end hun hidtil har gjort under coronanedlukningen.

- At vi overhovedet har klaret den og står her i dag, skyldes i den grad lokalbefolkningen, der købte takeaway under nedlukningen, men også Svenstrup Gods (ejer Kudskehuset, red.), der har sørget for et økonomisk sikkerhedsnet, siger forpagteren.

- Vi genåbnede for alvor i februar, så vi nåede lige at få fire måneder, før det hele lukkede ned. Det var hårdt, særligt fordi vi ikke kunne få hjælpepakkerne, siger Cecilie Høj og tilføjer:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her