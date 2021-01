Udsat lokalpolitiker har fået sit første stik efter måneders isolation

- En fantastisk lettelse.

Sådan beskriver Jan Jakobsen, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted, den følelse, han sidder tilbage med efter at have fået første stik coronavaccine torsdag.

- Jeg synes, det er stort og fantastisk, at vi har et velfærdssamfund, der i den grad er i stand til at vare på os, der er udsatte. Alle os, der har boet i huler, luksushuler måske, og ikke har turde komme frem af frygt for at blive smittet. Det er solidaritet i ordets bedste betydning, siger Jan Jakobsen, der har muskelsvind og sidder i kørestol.