Der skal flere grønne repræsentanter med i nyt råd til naturpark, mener Enhedslisten. Foto: Jens Wollesen

Udpegning af nyt udvalg bremset før byrådsmøde

Ringsted - 13. april 2021 kl. 08:03

På mandagens byrådsmøde blev punktet om udpegning af medlemmer til det nye udvalg til den kommende naturpark taget af dagsordenen ved mødets begyndelse.

Det skete, fordi Enhedslisten på forhånd havde tilkendegivet, at vi ville stemme imod indstillingen fra udvalget.

»Vi har hele tiden syntes, at udvalget, som det var foreslået, havde en skæv sammensætning. Når man skal forberede en naturpark, er det tosset ikke at have repræsentanter med fra de organisationer, der har speciel forstand på naturforhold, siger byrådsmedlem for Enhedslisten Henrik Kjær i en pressemeddelelse.

I byrådssalen bekendtgjorde Ringstedlistens Lars tegl Rasmussen, at han også ville have stemt imod, hvis punktet var kommet til afstemning på mandagens møde.

Borgmester Henrik Hvidesten bekendtgjorde, at han nu vil indkalde partiernes gruppeformænd for at få en afklaring på den langstrakte proces.

Udpegningen skal nu foretages efter den såkaldte D'honske metode, hvor partiernes størrelse bestemmer hvormange medlemmer man kan udpege. Det betyder, at Enhedslisten har ret til at udpege en repræsentant til udvalget.

- Det kunne være Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening eller andre, der har naturen som deres speciale, påpeger Henrik Kjær.

Enhedslisten tilføjer, at man ikke er modstander af, at lodsejerne er repræsenteret. Hverken de store lodsejere eller de små.

- Vi synes nok, de vejer temmelig tungt i udvalget. Vi er også enige i, at lokale ildsjæle skal være repræsenteret. Men vi mener, at de grønne og de miljømæssige interesser også bør være repræsenteret. Vi mener ganske enkelt, at der mangler nogle, der kan og vil tale naturens sag, påpeger Henrik Kjær.