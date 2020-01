Udligningsforslag sender 45,6 mio. kroner til Ringsted Kommune

Hvis forslaget ender med at kunne samle flertal på Christiansborg, vil Ringsteds kommunekasse få tilført 45,6 millioner kroner om året.

- Hold da op. Det er godt nok et stort beløb. Det kan give os mulighed for at komme lidt smør på brødet, lyder det begejstret fra viceborgmester Per Nørhave (DF), da DAGBLADET overbringer ham det tiltænkte beløb til Ringsted Kommune.

- Tænk på hvor meget sundhed, vi kan få for de penge, og måske kan det give nye muligheder for at realisere vores ønskede udvidelse af Ringsted Sport Center, tilføjer han.

Af ministeriets tabel fremgår det, at Ringsteds udligningsgevinst svarer til en skattesænkning på 0,71 procent.

Det er dog ikke noget, som der umiddelbart skal tænkes i, mener Socialdemokratiets Per Flor.

- Det vil jeg advare mod i første omgang, for vi har mange ting, der presser sig på. Dette mulige tilskud vil give os råd til at udvikle de velfærdsområder, som vi har været nødt til at spare på indtil nu. Det gælder blandt andet folkeskole- og ældreområdet, siger Socialdemokratiets gruppeformand i byrådet.

Han tilføjer, at han går ind for at sænke skatten i Ringsted Kommune, men først når der er rådighed til det.