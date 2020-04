Da corona-krisen den 18. marts tvang Berit Siedler til at lukke Afrodite i Sjællandsgade, var hun bekymret for, om livsværket ville overleve. Hendes udlejer kom hende til undsætning med en huslejefritagelse og nu er sexshoppen atter åben for kunder.

Udlejer redder sexshop: Fantastisk at komme i gang igen

Da Sexshoppen Afrodite i Sjællandsgade måtte lukke ned den 18. marts, frygtede indehaver Berit Siedler, at hendes livsværk gennem 15 år skulle styrte i grus. Men en hjælpende hånd fra hendes udlejer betyder, at butikken kan fortsætte som hidtil.

