Udfordring: Hvor bliver strikkeklubberne af?

I halvandet år har borgere fra de fire landsbyer, Haraldsted, Jystrup, Vigersted og Kværkeby, der er med i klyngesamarbejdet Søskovlandet knoklet for at få skabt et skelet til et meningsfuldt fællesskab. Men der er flere udfordringer. For hvordan sikrer man, at de enkelte byer ikke kommer op at slås om, hvilken by, der skal have den næste idrætshal? Hvordan sikrer man, at projektet er forankret hos den enkelte borger og ikke bliver noget fjernt og akademisk »snak« med en masse rigtige holdninger uden særlig meget indhold.