Se billedserie Ikke noget med fuldautomatiske malkerobotter her. Claus Christoffersen har en gammel malkemaskine, men han skal op midt om natten for at sætte sugekopperne på gedernes yvere. Der skal m alkes 48 geder hver nat. Det tager cirka en time. Foto: Jens Wollesen

Ude på marken græsser pensionen og livsglæden

Ringsted - 07. juni 2019 kl. 14:32 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Claus og Summer Christoffersen vågner klokken 3 hver eneste nat.

For de skal over på marken og hente deres geder ind til malkning i stalden på deres gård på Roskildevej 603

- Vi har aftalt med vores geder, at de får lov at beholde mælken til kiddene indtil klokken 21. Og så tager vi natmælken, smiler Claus Christoffersen.

Det er mest for sjov at formulere det på den måde, men også lidt for alvor, for gårdens 130 geder, kid samt fire bukke er ikke bare til for at lave mælk og gedekød. De er en livsdrøm, passion og pension.

Claus og Summer Christoffersen begyndte gededrømmen for fire år siden i Hedehusene.

For to et halvt år siden, faldt de for gården i Jystrup og kastede deres pensionsopsparinger efter det.

- Vi har ikke noget at bruge pensionspengene til. Det er nu vi skal bruge dem, for det her bliver vi ved med, også når vi er blevet 64. Der er så mange, som egentlig er trætte af deres arbejde, men går og tænker, at de bare skal holde 15-20 år til, så kan de gå på pension. Det vil vi ikke, siger Claus Christoffersen.

Han er økonomichef i en virksomhed på Københavnsegnen.

Summer Christoffersen er laborant, men er nu hjemmegående for at passe gård og dyr og lave ost i parrets lillebitte mejeri og eksperimentere med at udvikle den perfekte is af gedemælk, og lave gedemælkesæbe ved køkkenvasken og så videre.

- Jeg elsker det her »slow life«. Jeg kan lide at stå op stille og roligt, tage en kop te, gå i mejeriet, pusle med grøntsagerne, siger Summer Christoffersen.

Claus og Summer Christoffersen, som begge er 44 år, har nu 130 gedemødre, gedekid og de fire bukke.

48 malkegeder leverer lige nu nok natmælk til, at gedeavlerne kan levere oste fra deres mikromejeri til udvalgte restauranter i København, enkelte Irmabutikker og det helt nye - deres egen lille gårdbutik, som de netop har åbnet i udestuen.

Og noget gør de rigtigt. Deres ost »Copenhagen Goat Milk - Chevre« - er med i finalen til Produktprisen 2019, som er en del af den store kokkekonkurrence Sol over Gudhjem den 22. juni.

Kun ni ud af 100 produkter fra hele landet har fundet vej til finalen.

