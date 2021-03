Fra en tidligere indsamling ses Annika K. Oht her med overskudsvarer fra SuperBrugsen. Foto: Kim Rasmussen

Uddeling af overskudsmad i påsken

Ringsted - 29. marts 2021 kl. 12:00

Det giver god mening, når de frivillige i foreningen Stop Spild Lokalt (Ringsted) giver overskudsmad fra Ringsteds supermarkeder videre onsdag den 31. marts og lørdag 3. april.

Mange supermarkeder i Ringsted holder lukket i påskedagene. Det betyder, at der er en del mad, der ikke kan holde sig til de åbner igen. For at sikre, at al den mad ikke blot bliver smidt ud, har Stop Spild Lokalt lavet aftaler med mange supermarkeder, der sikrer at de frivillige i foreningen kan hente overskudsmaden fra butikkerne.

Maden deles efterfølgende gratis ud til socialt udsatte, men når der kommer meget overskudsmad for eksempel til påske, deles det overskydende ud til alle, der vil hjælpe med at formindske madspild.

Påskeuddeling er en af årets rigtig store uddelinger, og der kommer langt over hundrede mennesker begge dage. Foreningen låner normalt Ahornhallen, og derfor var uddelingen tæt på ikke at blive til noget i år, da hallen er overgået til Covid-testcenter.

- Vi kunne have aflyst al påskeuddeling, da jeg fik besked på, at vores aftale med Ahornhallen blev annulleret, men heldigvis så bestyrelsen muligheden for at afprøve, om vi kan dele ud fra Laden. Vi har lånt et meget stort telt, og det sætter vi op i gården ved Laden, fortæller Heidi Hoffmann Nielsen Güllü, der er formand for foreningen, i en pressemeddelelse.

- Vi må på grund af covid-restriktioner jo være maksimum fem inde i selve Laden, men vi må være op til 25 frivillige udenfor. Så på den måde kan det alligevel lade sig gøre og vi kan samtidigt dele ud fra gårdspladsen, som vi har gjort det efter nytår. Der kommer selvfølgelig opslag på vores Facebook-side, hvor man kan tilmelde sig med navn og mailadresse.

Fakta på Huginsvej sponsorerer også deres overskud til Stop Spild Lokalt (Ringsted). Daniel Mortensen, der er butiksleder, og Christina Hansen, souschef, har selv prøvet at være med en chauffør en helt almindelig hverdag for at se, hvordan alt foregår.

"Det var meget lærerigt, og vi er meget positive over at se de gennemtænkte og strukturerede forretningsgangene. Det er en fantastisk ide, som vi støtter 100 procent. Projektet giver god mening - både for butikkerne, og for dem der har behov for den«, lyder det efterfølgende.