Udbredt smitte blandt elever og lærere på ny skole får konsekvenser

Ni elever og ni medarbejdere viste sig onsdag middag at være smittet med coronavirus på Dagmarskolen i Ringsted. Den udbredte smitte betyder, at i alt 15 klasser sendt hjem. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Det sker samtidig med, at Ringsted har krydset en kritisk grænse, hvad angår antal smittetilfælde per 100.000 indbygger.

- Lige så snart vi får viden om, at en person med tilknytning til en skole bliver konstateret smittet med COVID-19, vil vi altid håndtere det i tæt dialog med vores egen Sundhedstjenesten, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre relevante myndigheder. Hvad der præcist vil ske, afhænger af det lokale tilfælde, men Ringsted Kommune vil altid følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Henrik Hvidesten pressemeddelelsen.

- Elever og forældre vil altid få konkret besked, hvis der udbryder smitte på en skole, og det har direkte betydning for deres hverdag på stedet. Det vil typisk være gennem Aula (kommunikationsplatform for skoler, red.), så jeg vil opfordre alle forældre til løbende at holde sig orienteret på Aula for jeres barns skole.