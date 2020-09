Ud-Af-Boxen koncert med Blonde Bass

Koncerten med Blonde Bass er en del af nye initiativ under navnet Boxen, som skal styrke vækstlaget og genrebredden inden for den rytmiske musik i Ringsted.

Målet er at skabe en scene for anderledes og utraditionel musik og styrke de musikalske rammer for oplevelser med kommunens nye kunstnere.

Det sker dels ved at stille en veludstyret øvecontainer på Ringsted Kulturhus' grund til rådighed for musikere, der mangler et øvelokale, og dels gennem en rækkekoncerter under konceptet Ud-Af-Boxen i Kulturhuset, hvor de knap så eksponerede genrer kan opleves til inspiration for byens musikliv.