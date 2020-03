Tyvekoster fundet i kolonihavehus

Lørdag aften klokken 19.02 anholdte politiet fem personer i et kolonihavehus i Haveforeningen Virkelyst i Ringsted. Årsagen var, at huset var fyldt med tyvekoster fra et indbrud begået i et værksted om fredagen.

Det oplyser vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi, Lars Galaz, der dog ikke kan komme nærmere ind på, hvilken slags tyvekoster der var tale om.

De fem personer, der er kendt af politiet i forvejen, blev sigtet og afhørt.