Tyve tømte butik for hårde hvidevarer - sådan fik de dem ud af butikken

- Indbrudtyve havde taget listerne af vinduet ind til mit kontor, og så havde de løftet det hele ind og ud af vinduet. Vinduet sidder rimeligt højt, så det har nok ikke været det nemmeste. De har nok holdt ved et lille indhak ved porten til gården, så det har været nemt for dem, fortæller Lisa Nielsen til DAGBLADET og bemærker, at det for hende lugter af bestillingsarbejde, da tyvene øjensynligt har gået målrettet efter kogeplader, emhætter og ovne.