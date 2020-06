Tyve proppede russerpose fuld af en masse tøj

Politiet leder efter to udenlandsk udseende mænd, der tirsdag kort før klokken 17 løb væk efter et tyveri i en af tøjbutikkerne i Ringsted Outlet.

Kort tid før havde de to mænd forsøgt at stjæle cirka 70 bøjler med tøj, som de gemte i en såkaldt »russerpose«, der er indrettet til at kunne luske stjålne varer uden om butikkers alarmsystemer.

Det lykkedes dog ikke for de to mænd at luske tøjet forbi en butiksvagt. Han opdagede tyveriet og løb efter de to tyve, som smed posen med tøjet og stak af.