Tyve løb med underlaget

RINGSTED: Torsdag morgen klokken 8.32 modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om indbrud på en byggeplads ved Nonnedalen 53E i Ringsted. Her er man ved at opføre rækkehuse, og i ét af de huse var et vindue kun fastgjort med karmskruer blevet brudt op.