Tyv stjæler kontanter fra genbrugsbutik

Tyven er kommet ind via nøddøren på Bøllingsvej. Døren var låst op, og da der ikke var tegn på opbrudsmærker på andre døre eller vinduer i forretningen, formoder politiet, at gerningsmanden er kommet ind og ud af butikken via nøddøren.

Politiet formoder også, at gerningspersonen har låst nøddøren op på et tidspunkt under forretningens åbningstid for derefter at benytte nøddøren til at komme ind i butikken.