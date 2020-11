Tyv overfaldt bagermester

- Klokken 00.09 overraskede en bagermester en indbrudstyv i sin forretning. Tyven var i færd med at opbryde to møntmaskiner i butikken med et koben. Ejeren af bagerriget kom i håndgemæng med tyven, hvor han blev ramt på armen af kobenet, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Sædvanligvis er det sådan, at hvis en tyv bliver taget på fersk gerning og slår fra sig med et våben for at slippe væk, er der ikke længere nødvendigvis tale om et tyveri, men et røveri. Derfor sendte politiet flere patruljer i jagten på gerningsmanden. Det lykkedes ikke for hverken hundene eller politibetjentene at finde ham.