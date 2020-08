Tyv brød ind i hus og værksted i landsby

En ejendom på Jystrup Bygade i Jystrup nord for Ringsted er under renovering, men det er blevet noget vanskeliggjort, efter et indbrud både i selve huset og i en værkstedsbygning på grunden.

I selve beboelseshuset har tyven eller tyvene opbrudt et vindue til et værelse for at komme ind.