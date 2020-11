Tyven blev tilbageholdt af en centervagt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tyv bremset i outlet

Ringsted - 30. november 2020 kl. 13:53

Lørdag klokken 15.10 anmeldte en centervagt i Ringsted Outlet, at en udenlandsk mand var tilbageholdt som mistænkt for at stjålet varer fra to butikker i centret.

Politiet fik i centeret kontakt til en 29-årig mand fra Litauen, som blev anholdt og sigtet for tyveri af underbukser til en samlet værdi af 600 kroner samt tyveri af en trøje og en halsedisse til en samlet værdi af 1.400 kroner.

Trøjen havde han iført sig under sit eget tøj, mens halsedissen var gemt i en lomme, da han forlod butikken uden at betale for varerne.

Underbukserne gemte han under jakken, da han forlod den anden butik også uden at betale sig for disse varer.

Den 29-årige blev efter afhøring til sagerne med assistance fra en tolk præsenteret for et bødeforelæg, som han betalte.

Politiet løslod herefter manden, som nu har et udestående med hensyn til erstatningskrav for de stjålne varer.