En bil holdt og ventede på butikstyven på parkeringspladsen ved Netto tirsdag aften. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tyv blev afsløret i Netto men stak af inden politiet nåede frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyv blev afsløret i Netto men stak af inden politiet nåede frem

Ringsted - 12. februar 2020 kl. 11:16 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En medarbejder i Netto på Roskildevej i Benløse ved Ringsted måtte opgive at fastholde en tyv, som tirsdag aften omkring klokken 20.30 via butikkens overvågningskamerablev blev afsløret i at stjæle varer.

Da tyven forlod butikken med en kurv fyldt med varer, løb en medarbejder resolut ud på parkeringspladsen, hvor butikstyven stod ved en bil med lyset tændt. Nettomedarbejderen tog fat i ham, og sagde at han skulle blive på stedet, men det lykkedes for tyven at vriste sig løs og stikke af.

Han flygtende fra stedet sammen med to andre mænd i nordøstlig retning mod Roskildevej.

Lod bilen stå Medarbejderen valgte at blive ved bilen for at sikre den, indtil politiet nåede frem. På butikkens overvågning kunne personalet se, at den flygtende mand havde været i selskab mod to andre mænd, som havde forladt butikken kort før tyven.

Politiet søgte efter de flygtende mænd, men fandt ikke frem til dem. Betjentene undersøgte desuden den efterladte bil, hvor kurven med varerne fra Netto lå. Der lå desuden andre dagligvarer, som kunne stamme fra tyveri fra andre butikker.

Politiet kontaktede den registrerede ejer af bilen. Vedkommende oplyste, at bilen var blevet solgt til en mand fra Rumænien.

Signalement De tre mænd beskrives som østeuropæiske af udseende med almindelig kropsbygning og i 30-40 årsalderen.

Butikstyven havde mellemlangt sort hår og var iført jakke, sorte bukser og sorte sko med hvid sål.

Den ene af medhjælperne var skaldet og var iført sort jakke med lys pels på hætten, blå cowboybukser og lysebrune sko. Han medbragte en rygsæk.

Den anden hjælper var iført en sort kasket, en sort jakke og lyseblå cowboybukser. Hvis man har oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefon 114.