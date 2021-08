Se billedserie Centrum Autolakering på Jættevej blev tidligere på ugen ramt af en skypumpe, som rev dele af værkstedsbygningens tag af. Privatfoto

Tyfonlignende fænomen: Taget blæste pludselig af stor bygning

Ringsted - 19. august 2021 kl. 12:55 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Det var noget af en chokerende oplevelse, autolakerer Henrik Mortensen var ude for tidligere på ugen.

Tæt på fyraften var vibrationer i ovenlyspladerne på den 1000 kvadratmeter store værkstedsbygning hos Centrum Autolakering et forvarsel for, hvad der ville ske.

Porten til værkstedet var åben, og det var helt vindstille, indtil loftspladerne begyndte at bevæge sig.

På få sekunder blev den sædvanlige eftermiddagssamling inden fyraften afløst af en stemning af panik.

Et kraftigt vindstød, som Henrik Mortensen selv betegner som et tyfonlignende fænomen opstod nærmest ud af det blå og rev en tredjedel af taget på værkstedsbygningen af.

Tagplader og taglægter blæste ind på nabogrundene, fire biler blev skadet og isoleringsmateriale fløj flere hundrede meter væk fra virksomheden på Jættevej 48 i Ringsted.

- Fra det ene øjeblik til det andet begyndte det at buldre. Pludselig sagde det »kapow«, og så kom det flyvende med ting ud over vejen. Vi stod og kiggede ud gennem porten. Heldigvis nåede vi ikke ud på vejen. Det havde været en katastrofe, hvis vi havde været ude på vejen, da tingene blæste ned. Det var ligesom en skypumpe eller en tornado, og vi nåede lige at se enden af den. Det gik så stærkt, fortæller Henrik Mortensen.

- Der var heldigvis ingen personer, der kom til skade, og heldigvis var det vores egne biler, der blev ramt, fortsætter Henrik Mortensen.

Autolakereren har før oplevet loftspladerne give sig lidt i forbindelse med stormvejr, men at de karakteristiske lyde få sekunder senere skulle betyde, at taget blæste af, havde han ikke forestillet sig.

- Vi var chokerede. Det må jeg indrømme. Det hele foregik inden for 10 sekunder fra det begyndte at buldre til taget lå ude på vejen. Tænk, hvis vi havde stået derude. Så havde vi fået det hele i hovedet. Jeg kan garantere, at vi ikke havde haft en chance for at nå væk, reflekterer Henrik Mortensen.

Kort efter den voldsomme oplevelse kontaktede virksomhedsindehaveren sit forsikringsselskab, som rekvirerede den nærliggende skadeservicevirksomhed, Polygon. Det betød, at arbejdet med at udbedre skaderne hurtigt blev sat i gang.

- De stillede med folk i løbet af ingen tid og fik fat i en tømrer og elektriker, så vi kunne lukke af for hullet i taget for at sikre, at der ikke kom mere regnvand ind end højest nødvendigt, siger Henrik Mortensen.

Selv om skaderne hurtigt blev udbedret, har episoden dog givet skader i værkstedets kontor- og badefaciliteter, hvor der nu venter en omfattende renovering de kommende måneder. Virksomheden kunne allerede tirsdag genoptage driften.

- Det er heldigvis kun døde ting, der er skadet, men tænk, hvad der kunne være sket.

- Det var surrealistisk at opleve, og jeg kan ikke lade være med at tænke på de store kilometerbrede orkaner, som man kun ser på tv.

Hos DMI har man ikke opfanget den specifikke storm på Ringsted-egnen, men billeder der florerer på tv2.dk, viser, at også andre har oplevet skypumper mandag eftermiddag på Midtsjælland.

Vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fortæller, at det er meget normalt for årstiden, at der opstår skypumper.

- De opstår oftest på havet, men kan også forekomme på land. Det er en del af den danske vejrpalette, og de er som regel 50-100 meter i diameter og rammer meget lokalt, siger Jesper Eriksen.

DMI's målerstationer står med 40-50 kilometers mellemrum og registrerer ikke skypumper.