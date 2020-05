Tvivler på åbning: Vi vidste ikke, det ville blive sådan

En næsten proppet parkeringsplads. Det har været et helt ukendt syn i Ringsted Outlet siden den 12. marts. Men lørdag strømmer kunderne til centret, der har sidste sæsons mærkevarer bugnende på hylderne.

Efter en periode med selvvalgt nedlukning på grund af covid-19, har butikkerne siden den 24. april gradvist besluttet at genåbne.

- Jeg arbejder selv i butik, og hos os er der rigtig mange, som ikke overholder de to meters afstand mellem kunderne. Så jeg er lidt bange for, hvordan det vil gå, siger Dominika Bochenek, der er elev i en Matas-forretning i Ballerup.

De to kvinder har dog trodset usikkerheden lige som de mange andre kunder. Det er dejligt at være ude og shoppe igen, er de enige om.

- Vi har det jo ret luksuriøst i Damark i forhold til i andre lande. Jeg kommer fra Polen, og dér skal man have masker på, ellers må man ikke gå ud, og der er mange andre restriktioner. Man skal huske at sætte pris på, hvordan vi har det her.