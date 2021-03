Send til din ven. X Artiklen: Tusindvis af blomsterløg kom i jorden under høj sol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tusindvis af blomsterløg kom i jorden under høj sol

Ringsted - 09. marts 2021 kl. 05:26 Kontakt redaktionen

Nordrup: - Det gik helt fremragende. Det var rigtigt hyggeligt. Vi var rigtig glade for den dag.

Sådan fortæller Lars Vang, formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd, om en fælles aktivitetsdag, der fredag blev afviklet på det store grønne område midt i byen, hvor der skal være en blomsterpark. Mellem 50 og 60 børn hjalp med at lægge tusindvis af blomsterløg i jorden, og det skete i herligt solskinsvejr.

3.a og 4.a fra Nordbakkeskolen og en gruppe af de største børn fra Nordbakkens Vuggestue og Børnehave.

- Vi havde en entreprenør til at hjælpe os. Han kultiverede jorden og var startet allerede klokken syv om morgenen, så det var helt friskt, siger Lars Vang.

Blomsterløgene skulle lægges langs med en række nyanlagte stier, som skal forbinde et nyt boligområde med skolen og børnehaven. Stierne er blevet anlagt i 2021.

- Vi var så heldige med vejret. Alle var glade. Børnene var meget ivrige efter at være med til at lægge de her blomsterløg, siger formanden, der understreger, at det lykkedes at overholde diverse afstandskrav.

Corona-regler overholdt

- Det var delt op, så de havde hver sin strækning af hensyn til corona-regler. Og så fik de bagefter en forfriskning, efter de havde lagt alt det store arbejde i det.

Allerede torsdag havde frivillige voksne sørget for at hente blomsterløgene og lægge dem op i spande, så de stod klar, da børnene mødte op.

Lars Vang glæder sig over, at projektet, helt som det var tiltænkt, således blev en samlende og fællesskabsstyrkende aktivitet for lokalsamfundet, der også kan se frem til et nyt frodigt areal i byen.

Afdelingsleder på Nordbakkeskolen Rikke Skok kan fortælle, at skolen satte stor pris på, at børnene fik lov at deltage i projektet. Børnene fik forinden at vide, at de dermed var med til at få flere bier og sommerfugle til området.

- Og så kan de senere gå og følge med i det, de selv har plantet, siger afdelingslederen.

Ulla