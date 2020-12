Denne bygning skal rives ned for at give plads til en ny tidssvarende og ikke mindst handicapvenlig hovedbygning til SFO-børn med handicap. Nu er sagen udskudt, fordi der er opstået tvivl om, hvorvidt en elevator til 1. salen skal spares væk. Det vil i givet fald betyde, at kørestolsbrugere ikke kan benytte hele arealet af den nye bygning.

»Tudetosset«: Vil spare elevator til handicappede børn væk

Spareplaner sløjfer planlagt handicaplift i SFO, som renoveres for at blive handicapvenlig. Tudetosset, mener handicapråd. Nu er sagen udskudt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her